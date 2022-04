Grande successo per la mostra regionale del bovino da carne della razza Charolaise e della razza Limousine.

“Rubacuori” di Salvatore Fresi per la Limousine e “Secomtesse” di Tomaso Pulina per la Charolaise hanno coronato la loro vittoria di campioni assoluti in una cornice di pubblico che mancava ormai dal 2019. I due allevatori hanno anche vinto il Premio allevamento che è riservato agli allevatori che vincono il maggior numero di categorie.

Nelle due giornate si sono alternati nel ring di Ozieri più di 100 animali che hanno dato spettacolo di forme e diametri propri di queste due razze e che hanno impegnato non poco il giudice Anacli, Giuseppe La Terra, e l’assistente Sandro Multineddu. I premi sono stati consegnati da Malko Gallone, Presidente Anacli, da Luciano Useli Bacchitta, Presidente AARSardegna, da Battista Cualbu, Presidente Fedana e dal Sindaco di Ozieri Marco Murgia.

“Non possiamo che essere contenti” commenta Luciano Useli Bacchitta, Presidente AARSardegna, “perché abbiamo visto negli occhi dei nostri allevatori la soddisfazione di una manifestazione organizzata nel minimo dettaglio e che ha richiamato allevatori ma anche tanti curiosi. Come Associazione degli Allevatori stiamo dimostrando di essere un riferimento per il comparto ed il nostro impegno proseguirà su questa strada. Ringraziamo il Comune di Ozieri, l’ATS di Ozieri e di Sassari per la grande intesa nell’organizzare al meglio questo evento”.

“Le mostre zootecniche rappresentano per il Sistema delle Associazioni Allevatori, AARSardegna e Anacli”, commenta Aldo Manunta direttore AARSardegna, “una vetrina di quello che è un lavoro che dura 365 giorni l’anno. Senza il costante lavoro dei controllori zootecnici e degli esperti di razza oggi non avremmo risultati del genere. Il merito va pertanto ai nostri allevatori, che lavorano sodo e credono nel lavoro che facciamo, ma anche ai nostri collaboratori che quotidianamente sono presenti nelle loro stalle nel supportarli e consigliarli”.

La rassegna, organizzata da ANACLI, AARSardegna e Comune di Ozieri ed il contributo della Regione Sardegna, si conferma, dunque, come uno degli appuntamenti più attesi dal mondo allevatoriale isolano e non solo.

