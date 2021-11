Ancora bloccato il canale di comunicazione con l'Agenzia delle Entrate per l'invio dei documenti necessari per richiedere gli sconti in fattura e la cessione dei crediti previsti dai bonus edilizi.

Da venerdì e per l’intero weekend, tutto è rimasto fermo, in seguito all’entrata in vigore del decreto legge 157/2021, che contrasta le frodi.

L’ente ha dovuto interrompere la possibilità di trasmissione dei documenti in attesa di adeguare la piattaforma alle nuove disposizioni normative. Uno stop, il cui sblocco è previsto per l’inizio di questa settimana.

Il direttore dell'Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, ha fatto sapere che i lavori di manutenzione del sito saranno eseguiti in tempi rapidi: "L’avvenuta riapertura del canale sarà prontamente comunicata all’utenza".

Il monte totale delle frodi sui bonus per la casa, compreso il Superbonus, ha spiegato ancora, "ammonta a 950 milioni, quasi un miliardo e quasi tutti monetizzati".

"Abbiamo fatto una serie di controlli e verificato le cose più diverse: lavori fatturati ma rimasti solo sulla carta, fatture fatte da aziende non edilizie, addirittura macellai che emettevano fatture per lavori edilizi", ha aggiunto. Illeciti che hanno giustificato l’urgenza dell’intervento del governo.

La nuova disciplina dei bonus ha ricevuto le critiche di alcune associazioni di categoria, secondo cui l’obbligo di asseverazione della congruità delle spese comporterà nuovi oneri economici che saranno a carico degli utenti. "È incomprensibile", hanno fatto sapere Confartigianato Imprese, Cna e Casartigiani, "perché per sostituire una semplice caldaia o anche solo una finestra, il nuovo onere rischia di essere più costoso del beneficio fiscale. Peraltro non è ancora chiaro chi dovrà rilasciare l'asseverazione e quali contenuti dovrà avere".

Dubbi sulle nuove procedure sono stati espressi anche dai deputati del Movimento 5 Stelle Riccardo Fraccaro, Luca Sut e Patrizia Terzoni: "Se non si apre una seria riflessione sui recenti interventi relativi al Superbonus 110%, corriamo il serio rischio che si generi una situazione caotica tale da vanificare gli effetti della proroga che il M5S ha fortemente voluto".

