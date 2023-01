Prezzi alle stelle per benzina e gasolio.

Con la mancata proroga del taglio delle accise i rialzi non si fermano. Lo denuncia il Codacons che, analizzando i prezzi comunicati oggi dai gestori, registra listini da record in alcune zone d’Italia. In Sardegna, a La Maddalena, la benzina sale a 2,087 euro al litro, il gasolio invece raggiunge i 2,229.

I numeri, nel resto del Paese, non sono più confortanti. Sull’isola di Vulcano (Sicilia) il gasolio ha raggiunto quota 2,349 euro al litro in modalità servito, 2,239 euro/litro la benzina. A Ischia un litro di verde costa oggi 2,054 euro, il diesel vola a 2,104 euro. Proibitivi i prezzi in autostrada, dove il gasolio viaggia verso la cifra da record dei 2,5 euro al litro.

«I prezzi dei carburanti sembrano fuori controllo. Stiamo assistendo a forti incrementi dei listini in tutto il territorio, la cui entità non sembra in alcun modo giustificata dall'andamento delle quotazioni petrolifere – afferma il presidente del Codacons Carlo Rienzi –. Per tale motivo abbiamo presentato un esposto a 104 Procure di tutta Italia e alla Guardia di Finanza, chiedendo di indagare sui prezzi di benzina e gasolio allo scopo di accertare eventuali speculazioni o rialzi ingiustificati».

