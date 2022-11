Conferma dell'aumento già in vigore del 3,7% delle tariffe idriche di Abbanoa e ulteriore aumento del 6,2% nel 2023.

Egas ha approvato l’aggiornamento delle tariffe idriche di Abbanoa per il biennio 2022-2023, sottolineando che «è lievissimo il segno più applicato, in netta controtendenza rispetto ai rincari che si registrano in questo particolare momento storico».

Un aumento «contenuto per non gravare sui bilanci delle famiglie sarde già messe a dura prova dai rincari che superano anche il 100% per luce e gas»

Nonostante la scelta di tenere bassi i costi, fa sapere Egas, «non sono stati ritoccati in negativo sia gli investimenti che il bonus idrico, entrambi confermati come da programma».

«Abbiamo scelto di mantenere le tariffe a un livello che il nostro utente finale può sostenere – afferma il presidente di Egas Fabio Albieri –, perché l’acqua è un bene primario che va rispettato. Il momento storico è drammatico per la Sardegna: ogni giorno si abbassa la soglia di povertà e numerose attività chiudono strangolate da rincari insostenibili. Abbiamo adeguato le tariffe ma lo abbiamo fatto cercando tutte le strade per non gravare ulteriormente sui bilanci delle famiglie e delle aziende».

