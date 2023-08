Coldiretti Alghero, cambio al vertice. Antonello Fois, già numero uno dell’Apos, l'Organizzazione regionale dei produttori olivicoli che fa riferimento a Coldiretti Sardegna, prende il posto di Vittorio Cadau alla guida della federazione cittadina mentre quest’ultimo diventa il vice presidente.

Quarantadue anni di Alghero, Antonello Fois è titolare con il fratello Alessandro dell’azienda agricola olivicola biologica Accademia olearia, leader in Sardegna nella produzione di olio extravergine di oliva Sardegna Dop. «Ringrazio l’assemblea per avermi scelto e soprattutto ringrazio Vittorio per quanto ha fatto per questo territorio durante il suo mandato - sottolinea Fois dopo l’elezione - avrò la fortuna di avere nel direttivo proprio Vittorio nel ruolo di vicepresidente per dare continuità al percorso tracciato».

Una azione che proseguirà «all’insegna della condivisione delle azioni, del dialogo e della multifunzionalità - sostiene il neo presidente - nonostante io provenga dal comparto olivicolo, che in questo territorio assume un ruolo molto importante, nel mio operare non farò distinzioni tra nessuno dei comparti produttivi che saranno come se fossero il mio di appartenenza – aggiunge Fois - crediamo che Coldiretti sia una casa comune dove ogni contribuito e problematica può gestita in modo collegiale».

