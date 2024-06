La Sardegna si conferma regione leader nell’allevamento caprino e nella produzione di latte di capra e di pecora.

È quanto emerge dall’ultimo rapporto Istat “Noi Istat 2024”.

Nel dettaglio, il numero totale di caprini a livello nazionale è pari a oltre 1 milione e l’Isola detiene il 26,6% dei capi, mentre il numero totale di ovini in Italia è pari a 6,7 milioni e la Sardegna rappresenta il 45,9% del totale. Inoltre, come detto, all’Isola spetta il primato per la produzione di latte di pecora e di capra, con il 68,3% circa e il 57,8% della produzione italiana.

Per quanto riguarda il numero di bovini, in Italia, nel 2021, è pari a oltre 5,8 milioni di capi. La Lombardia, con il maggior numero di capi bovini, rappresenta il 26,2% del totale nazionale. Infine, il numero di bufalini è pari a circa 409mila; la Campania ne detiene il 75,8%.

Nel 2021, sottolinea il report, «sono stati macellati circa 5,7 milioni di capi tra bovini, bufalini, ovini e caprini, rispetto al 2020 il dato è rimasto pressoché invariato. il report rileva anche come a fronte di un calo nella macellazione di bovini, ovini e caprini si sia riscontrato un incremento consistente della macellazione di bufalini».

