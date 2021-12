In arrivo i soldi per il rimborso dei biglietti Alitalia non usati e dei voucher non pagati alla data del 15 ottobre scorso, quando l’ex compagnia di bandiera ha terminato le sue attività ed è subentrata Ita Airways.

Il ministero dello Sviluppo economico ha dato l’ok al decreto che trasferisce alla società il fondo di 100 milioni di euro stanziato ad hoc dal governo Draghi.

Senza lo stanziamento – che negli scorsi mesi ha ricevuto il via libera di Bruxelles – i commissari straordinari della società non avrebbero potuto disporre rimborsi a causa della mancanza di liquidità.

È dunque ora possibile richiedere i rimborsi attraverso una piattaforma messa a disposizione sul sito del ministero del Turismo. Il termine ultimo è il prossimo 31 dicembre.

I rimborsi, che riguardano le compagnie aeree che sono fallite o cesseranno la loro attività entro la fine dell’anno e che quindi non possono più erogare il servizio di trasporto, saranno saldati non oltre la primavera 2022, cioè entro 120 giorni a partire appunto dal 31 dicembre.

