La partnership tra la Grimaldi Lines e il Comune di Alghero prosegue anche dopo la Fitur di Madrid e, in vista della Bit di Milano, le attività interessate a prendere parte al circuito si potranno già candidare: il primo test della nuova partnership è previsto per Pasqua.

«Alghero continua a investire nel turismo familiare, un segmento in crescita costante. È con questo spirito che nel 2018 è nato il marchio Alghero Family, ottenuto da diversi operatori della città, che lo portano avanti con serietà e impegno per offrire un’accoglienza di qualità alle famiglie. Alla Fitur di Madrid, Grimaldi Lines ha invitato il Comune di Alghero, avviando una collaborazione per rafforzare la promozione di questo settore. L’iniziativa sarà presentata alla Bit di Milano a febbraio», confermano dagli uffici comunali.

Le attività interessate a entrare nel circuito possono manifestare il proprio interesse compilando la scheda allegata entro oggi, lunedì 3 febbraio 2025 (ufficiopolitichefamiglia@comune.alghero.ss.it). Il debutto della partnership si svolgerà dal 19 al 23 aprile.





