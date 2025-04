«Un’opportunità per i disoccupati e per le aziende della Sardegna».

Così l’assessora regionale al Lavoro Desirè Manca nel presentare i tirocini previsti dal programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) promossi da Aspal.

L’attivazione dei percorsi è prevista a partire da oggi, mercoledì 16 aprile, attraverso la piattaforma Sardegnalavoro.it.

«I tirocini – spiega Manca - sono rivolti a tutti i disoccupati maggiorenni residenti o domiciliati in Sardegna e rappresentano un’occasione importante sia per il lavoratore che per l’azienda: da un lato permettono ai disoccupati, in particolar modo ai più giovani, di fare un'esperienza nel mondo del lavoro e di acquisire competenze tecniche e trasversali; dall’altro, attraverso l’attivazione del tirocinio le aziende hanno l’opportunità di formare nuovo personale qualificato e rispondere così al bisogno sempre più crescente di figure specializzate soprattutto in alcuni ambiti in cui oggi la ricerca è molto complessa».

Il tirocinio – spiega la Regione - ha una durata di 3 mesi e prevede una indennità mensile pari a 500 euro, finanziata dal Programma Gol. Tutti gli interessati che abbiano già individuato un’azienda ospitante possono avviare la procedura telematica di attivazione del tirocinio, in alternativa è possibile rivolgersi ai Centri per l’Impiego per ricevere assistenza nella ricerca dell’abbinamento. Le attivazioni saranno consentite fino al primo ottobre 2025.

