“Ribadiamo con forza che il Governo deve garantire si lavoratori di Air Italy, anche, se necessario, con una norma apposita, le stesse tutele garantite ai dipendenti di Alitalia”.

È la presa di posizione del governatore della Sardegna Christian Solinas, a proposito degli sviluppi della vertenza che coinvolge 1400 lavoratori della compagnia, che rischiano di ricevere la lettera di licenziamento il prossimo 8 dicembre.

"La Regione – prosegue Solinas – chiede che sia fermata la procedura di licenziamento e, contestualmente, la proroga della cassa integrazione per almeno un anno, in attesa di individuare una soluzione industriale che possa salvaguardare i posti di lavoro e il patrimonio di professionalità e competenze acquisito”.

"La Regione Sarda – aggiunge il governatore – non è stata convocata alla riunione svoltasi stamane per un confronto con la compagnia in liquidazione. La Giunta, confermando la propria disponibilità ad intraprendere qualsiasi iniziativa di sua competenza per scongiurare i licenziamenti dei lavoratori, come affermato dai propri rappresentanti nel corso dell'incontro svoltosi la scorsa settimana in Consiglio Regionale”.

