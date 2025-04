Le aziende sarde del comparto allevamento in vetrina alla 56esima edizione di Agriumbria, la mostra nazionale di agricoltura, zootecnia e alimentazione di svoltasi dal 28 al 30 marzo a Bastia Umbra, in provincia di Perugia.

All’evento l’Isola si è confermata tra le regioni leader del settore, con importanti risultati ottenuti dai bovini Charolaise e Limousine e dagli ovini di razza Sarda. Molti i riconoscimenti ottenuti dagli allevatori isolani.

Ecco il dettaglio dei premi:

Alla 12esima Mostra nazionale del Libro genealogico ANACLI della razza Charolaise “Ubaldo” della Agrentu Soc. Agr. di Ruinas (OR) è stato premiato come campione Junior.

è stato premiato come campione Junior. Nelle categorie vincono Valerian nei maschi di 13/16 mesi di Abeltino Maddalena Paola di Arzachena (SS) , Ubaldo della Agrentu Soc. Agr. di Ruinas (OR) nella categoria maschi 16/20 mesi, Ultrabella di Agrentu Soc. Agr. di Ruinas (OR) nella categoria femmine 16/20 mesi e Primula di Fele Luca di Calangianus (SS) nella categoria Vacche.

, Ubaldo della Agrentu Soc. Agr. di Ruinas (OR) nella categoria maschi 16/20 mesi, Ultrabella di Agrentu Soc. Agr. di Ruinas (OR) nella categoria femmine 16/20 mesi e Primula di nella categoria Vacche. Alla 20^ Mostra nazionale del Libro genealogico ANACLI della razza Limousine il toro Thor della TRE G di Falchi Viviana Franca di Olbia (SS) è stato incoronato campione senior nonché vincitore della categoria maschi 24/36 mesi mentre Pardi di Asara Marco di Olbia (SS) ha vinto la categoria tori oltre 36 mesi. Nirma di Geromino Francesco di Palau (SS) ha vinto la sezione vacche mentre sempre Geromino Francesco di Palau (SS) con Rose des V ha vinto anche la categoria vacche con vitello al seguito.

è stato incoronato campione senior nonché vincitore della categoria maschi 24/36 mesi mentre Pardi di ha vinto la categoria tori oltre 36 mesi. Nirma di ha vinto la sezione vacche mentre sempre Geromino Francesco di Palau (SS) con Rose des V ha vinto anche la categoria vacche con vitello al seguito. Ancora, nei concorsi dell’ovino di razza Sarda la Soc. Agr. Sechi Gianfranco Antonio e Mario di Ittireddu (SS) ha vinto la categoria Arieti oltre 24 mesi mentre la Soc. Agr. F.lli Bulleddu di Olbia (SS) ha vinto la categoria Pecore di primo parto con lattazione in corso

«Anche in questa edizione di Agriumbria - commenta Luciano Useli Bacchitta, presidente AARSardegna - le 20 aziende zootecniche isolane partecipanti hanno tenuto alto il nome della nostra Isola. Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti e facciamo i complimenti a tutti i partecipanti che comunque, per essere presenti a eventi come quello di Agriumbria, affrontano grandi sacrifici».

© Riproduzione riservata