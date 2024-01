Prosegue la protesta degli agricoltori fra Europa e Italia.

IN ITALIA – Questa mattina momenti di tensione al casello di Orte, nel Viterbese, sull'A1, dove gli agricoltori in presidio hanno tentato di bloccare la circolazione ma le forze dell'ordine sono intervenute impedendo il blitz. «Resteremo qui e protesteremo sempre legalmente e pacificamente», le parole di Felice Antonio Monfeli, portavoce dei manifestanti. «Ci dissociamo – ha poi proseguito Monfeli – dal gesto di alcuni agricoltori che stamani hanno bruciato le bandiere della Coldiretti».

Altre proteste sono andate in scena nelle ultime ore a Torino, Udine, Foggia e per domani è attesa la protesta anche in Sardegna.

ALL’ESTERO – Oggi centinaia di trattori e altri mezzi hanno bloccato il traffico in alcune zone di Amburgo, in Germania, tra cui importanti strade e accessi verso i terminal del porto, causando ingorghi e ritardi. Mentre in Francia e come minacciato nelle scorse ore sono già cominciati i blocchi su su diverse autostrade che portano a Parigi. Bloccata da trattori la A13 dalla Normandia, così come la A4 che arriva dall'est. Un consiglio dei ministri urgente, ristretto, si riunirà alle 15:15 all'Eliseo, attorno al presidente Emmanuel Macron, per fare il punto della situazione. Sul terreno sono schierati 15.000 fra poliziotti e gendarmi per evitare il blocco di aeroporti e mercati generali.

