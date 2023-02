«Se una compagnia è affidabile in Italia lo stabilisce l’Enac e non la Cgil».

Il ceo di Aeroitalia Gaetano Intrieri replica piccato alla dichiarazione del sindacalista Arnaldo Boeddu sulla cancellazione di un volo Roma-Alghero in continuità.

«Abbiamo sette aeroplani nella flotta, tre, che domani diventeranno quattro, sono dedicati alla continuità su Alghero», precisa il manager, che annuncia di voler procedere per vie legali e precisa quanto accaduto stamani.

«Abbiamo riprotetto i passeggeri con una puntualità operativa impressionante – rivendica -, stiamo tenendo un aereo in più in Sardegna, a Olbia, per eventualità come quella di oggi. Mentre stavamo riparando l'aereo, siccome c'è il secondo volo che fa Alghero-Roma e Roma-Alghero dopo tre ore, li abbiamo riprotetti su quello e abbiamo offerto a tutti i passeggeri un biglietto omaggio senza che fossimo obbligati a farlo. Inoltre abbiamo mandato l'aereo di riserva direttamente ad Alghero per non ritardare i voli successivi, più affidabilità di questa come deve fare una compagnia aerea?».

«Se l’aereo si è rotto cosa potevamo fare? Queste cose succedono anche con le altre compagnie», sottolinea, ricordando che sui 20 voli finora effettuati in regime di continuità si registra «il 100% di puntualità».

Intrieri infine ricorda che Cgil e Uil non hanno firmato l’accordo sindacale con l’azienda e auspica che i sindacati «si prendano cura degli 8mila lavoratori ex Alitalia, ex Air Italy e Blue Panorama che sono a spasso e aiutino anche chi sta assumendo persone in Sardegna».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata