Cancellato il volo Aeroitalia Roma-Alghero delle 10.15. Per un guasto tecnico la compagnia non ha potuto garantire la tratta mattutina dalla capitale.

Di conseguenza il velivolo in partenza dallo scalo di Fertilia ha subito un’ora di ritardo. L’aereo per Fiumicino è potuto partire solo alle 12.30.

«Se Aeroitalia inizia così la stagione invernale, posso immaginare fin da ora cosa potrebbe succedere in piena stagione», commenta il segretario della Filt Cgil Arnaldo Boeddu.

«L’Enac dovrebbe intervenire e appurare se questa compagnia è in grado di ottemperare alle clausole e agli oneri previsti nel bando – prosegue Boeddu –, perché se questo vettore non ha un numero di aerei sufficienti non può certo garantire un trasporto in continuità territoriale, non è un servizio low cost».

