Per i passeggeri sardi la continuità aerea regala la stangata di Pasqua. Ita Airways ha adeguato le tariffe dal 31 marzo: il costo di un singolo biglietto sulle tratte da Cagliari per Roma e Milano cresce in media di 10 euro.

Il decreto della Direzione generale per gli aeroporti è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nei giorni scorsi e non lascia spazio interpretazioni: le tariffe di ogni rotta aumenteranno tra i 7 euro e i 10 euro (da 45 a 52 euro i voli tra la Sardegna e Fiumicino, da 54 a 64 euro quelli verso Milano, più le tasse aeroportuali).

Ita Airways ha già aggiornato i prezzi sui propri canali di vendita, si attendono invece le decisioni di AeroItalia e Volotea.

Un biglietto aereo Cagliari-Milano andata e ritorno, che ora costa 153 euro, arriverà insomma a 173 euro, salvo riduzioni o sconti promossi dalle compagnie. Un aumento legato all'inflazione, ma a incidere sono anche le quotazioni del carburante per gli aerei.

Non solo: i passeggeri devono fare i conti anche con le tasse aeroportuali, che si aggiungono al prezzo del volo e si pagano in base all'aeroporto in cui avviene il decollo.

Michele Ruffi

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola e sulla app

© Riproduzione riservata