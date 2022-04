Raggiungere la Sardegna per il ponte di Pasqua ha costi proibitivi: per un biglietto aereo si possono spendere quasi 600 euro. Sono le conseguenze delle modifiche alle tariffe apportate dalle compagnie anche per quanto riguarda la continuità territoriale.

Fino al 14 maggio sarà Volotea ad avere l’esclusiva sui collegamenti tra l’Isola e Fiumicino e Linate e ha già rivisto i listini: dal 15 al 19 aprile, tutti i passeggeri – quindi residenti e non – pagheranno la tariffa massima che corrisponde a 190 euro a tratta. Stessa sorte per chi è costretto a spostarsi per lavoro, quei pendolari che fino a pochi giorni fa godevano di prezzi agevolati.

In pratica un libero mercato.

Per fare qualche esempio: sulla linea Cagliari-Milano Malpensa di EasyJet, un biglietto di andata e ritorno con partenza nel weekend pasquale e rientro il martedì successivo costa 576 euro. Per un Cagliari-Bologna con Ryanair si pagano 457 euro, 352 per l'Olbia-Bologna di Volotea.

E c’è poi da fare i conti con il tutto esaurito, si vedano i collegamenti tra Olbia e Milano il 15 e il 19 aprile. Nelle prossime ore lo stesso problema potrebbe verificarsi, a cascata, anche negli altri scali dell’Isola.

