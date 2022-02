Accademia Olearia porta l’olio della Sardegna tra le “100 eccellenze Italiane” di Forbes per il 2022. L’azienda della Famiglia Fois è stata scelta per il secondo anno consecutivo tra le migliori realtà del Made in Italy dalla prestigiosa testata.

Dopo i recenti riconoscimenti ottenuti, tra cui Doppia Medaglia d’Oro nel concorso BIOL Novello 2021 per il miglior olio extravergine di olive biologico al mondo, il Top Italian Food del Gambero Rosso ed il 1° posto tra gli oli sardi nel prestigioso EVOO World Ranking, un nuovo importante riconoscimento per la realtà algherese.

Le “100 Eccellenze Italiane” è la guida di Forbes che si è ormai configurata nel tempo come vetrina privilegiata per le aziende che hanno saputo valorizzare i prodotti del territorio partendo da un’intuizione e coltivandola con passione, esperienza, capacità e che meglio rappresentano la produzione di casa in Italia.

“In questo volume – scrive nel suo editoriale Alessandro Rossi, direttore responsabile di Forbes Italia – presentiamo 100 di eccellenze italiane: tutte con i loro protagonisti e le loro storie, simili e diverse, ma tutte con le radici solide nel passato e uno sguardo attento al futuro. Può sembrare banale ma è il segreto, semplice, del successo del Made in Italy. E quello che chiedono dei consumatori sempre più attenti. A tutto”.

Tra i punti forti dell’azienda sarda, si legge nell’inserto, il Fruttato verde, Gran Riserva Giuseppe Fois, che rappresenta la massima espressione qualitativa dei prodotti di Accademia Olearia e che è ottenuto in quantità limitata tramite la selezione in campo di alcune particolari tenute. Olio di grande equilibrio ma di elevatissimo tenore sensoriale con un profumo netto di oliva, richiami di mela e pomodoro, forti sensori vegetali ed equilibrio tra amaro e piccante.

(Unioneonline/v.l.)

