Una nuova eccellenza sarda va ad arricchire la classifica delle 100 realtà italiane di Forbes 2022. Si tratta di Riso Passiu, azienda oristanese che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento.

“Un’importante vetrina a livello nazionale e internazionale per il nostro riso – commenta Felice Passiu, titolare dell’azienda e responsabile commerciale e marketing – Un vanto per la nostra terra che sarà di buon auspicio per i nostri futuri progetti".

I 100 successi italiani sono stati suddivisi, col supporto di “So Wine So Food”, nelle categorie hotel, ristoranti, prodotti alimentari e vini. Nel numero di febbraio 2022 di “Forbes Italia”, è stata pubblicata in allegato al volume 52 la lista delle eccellenze del Belpaese che "rappresentano una vetrina privilegiata delle realtà italiane a cui ispirarsi per avere nuovi stimoli e per confermare certezze per tenere alta la bandiera del ‘fare’ italiano".

Genesio Passiu fondò l’azienda agricola nel 1975 puntando sulla coltivazione del riso che, all’epoca, era ancora poco diffuso in Sardegna. Nel 2015 il primogenito Felice ha dato vita a “Riso Passiu, il progetto al quale collaborano il fratello Andrea, responsabile della produzione, e il padre Genesio.

In 130 ettari, nel Campidano di Oristano, vengono coltivate sia varietà storiche della risicoltura italiana sia varietà di recente costituzione, ognuna con caratteristiche peculiari. La selezione di “Riso Passiu” comprende il riso nero Gioiello Parboiled, il Carnaroli Classico, il Vialone Nano Classico, l'Aromatico Gange e l'Integrale Elettra.

