Il Gruppo d’Azione Locale Anglona Coros ha pubblicato sul sito istituzionale e sui suoi canali social la manifestazione d’interesse per partecipare alla Blt (Borsa Locale del Turismo) che si svolgerà a Ploaghe dal 17 al 19 settembre nell’ambito del progetto di promozione turistica della destinazione “Anglona Coros terre che rigenerano”. I destinatari di questa manifestazione d’interesse sono tutte le imprese che hanno sottoscritto il disciplinare della Rete “Terre che Rigenerano”, o che hanno presentato domanda di ammissione.

«Stiamo parlando di una fase molto importante del progetto An.Co.R.A. (Anglona Coros Ruralità e Ambiente), iniziato nel 2023 – spiega il presidente Antonio Sau - che ha visto lavorare sinergicamente il Gal e le aziende del territorio che hanno costituito una rete d’impresa che presto sarà capace di muoversi con le proprie gambe, una volta che verranno rafforzati gli standard di qualità del servizio che intendiamo offrire».

«La mission del Gal – dice il direttore del Gal Simone Campus – consiste nella realizzazione di una strategia dal basso che metta a sistema l’offerta turistica a partire dagli attrattori turistici locali gestiti da comuni e diocesi informa integrata con i servizi offerti dagli operatori economici del territorio (ristoranti, agriturismi, B&B, case vacanze, hotel, ncc, ecc. ecc.)».

Per l’attuazione della suddetta strategia il GAL si è dotato di un Piano Strategico di marketing turistico territoriale che prevede che si attuino azioni di marketing operativo necessari alla promo commercializzazione del territorio già adesso in vista della prossima stagione 2025. Dopo oltre tre anni di lavoro è stato depositato il brand e pubblicato il sito ufficiale e ora si muovono i primi passi per presentare la nostra offerta turistica integrata ai tour operator.

© Riproduzione riservata