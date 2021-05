Si chiamerà “National green pass” e permetterà ai viaggiatori provenienti dal resto del mondo di circolare liberamente in Italia a partire dalla seconda metà di maggio, anche nelle regioni in zona rossa e arancione. Il tutto in attesa dell'arrivo del pass europeo previsto per la metà di giugno.

Di fatto è il documento che già ora si utilizza per spostarsi tra regioni di diverso colore: il certificato di avvenuta vaccinazione, che vale sei mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale (dunque con entrambe le dosi o, nel caso di Johnson & Johnson, con una sola) e che può essere in formato cartaceo o digitale; il certificato di avvenuta guarigione, anche questo valido sei mesi e rilasciato o dall'ospedale in cui si è stati ricoverati o dal proprio medico di base; un tampone molecolare o antigenico con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti allo spostamento che, nel caso dei turisti stranieri, deve essere stato fatto nelle 48 ore precedenti all'ingresso nel nostro Paese.

In una fase iniziale il National green pass sarà cartaceo, basterà dunque avere con sé uno dei tre documenti richiesti. Da giugno invece, con l'introduzione del pass europeo, i dati verranno caricati sulla piattaforma tecnologica che sarà funzionante con gli stessi criteri per tutta l'Unione europea.

Con l'introduzione del pass per gli stranieri cambieranno anche le regole per l'ingresso in Italia. Attualmente l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che scade il 15 maggio prevede, per i cittadini in arrivo dai Paesi dell'Ue, dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda del nord, un tampone negativo effettuato 48 prima di arrivare in Italia, la quarantena di 5 giorni e un nuovo tampone. Per i cittadini che provengono da Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Ruanda, Singapore e Thailandia, cambia solo la durata della quarantena, che passa da 5 a 10 giorni.

Da tutti gli altri Paesi del mondo non è possibile venire in Italia per motivi di turismo mentre da Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka è vietato l'ingresso nel nostro Paese a prescindere dalla motivazione. L'ipotesi sul tavolo del governo al momento è quella di liberalizzare gli ingressi dall'Unione Europea e da alcuni paesi in cui le vaccinazioni sono più avanti, come Stati Uniti e Israele, e mantenere le misure precauzionali per gli altri.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata