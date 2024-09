Successo, al galoppatoio comunale di Ittireddu, per la terza edizione della mostra dell’asino di razza sarda, organizzata da Anareai, Aars, Comune di Ittireddu e Associazione ippica Ittireddese. Il concorso, a cui erano iscritti una trentina di capi provenienti da tutta l’Isola, ha visto la vittoria nella categoria maschile dello stallone Musetto, allevato da Matteo Pilleri di San Vito. Secondo posto e terzo posto sono andati agli stalloni Dorgali e Ilbono di Antonio Canu e Sottero Satta di Ittireddu. Nella categoria femminile la vittoria è andata all’asina Chilivani di Antonio Canu e Sottero Satta di Ittireddu, seguita da Gioia di Uta di Antonio Luigi Suella di Uta. Al terzo posto Treccia di Giuseppe Cotzia di Cuglieri.

Molto partecipato anche l’incontro tecnico tenuto dai docenti del Dipartimento dei Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari Eraldo Sanna Passino e Maria Grazia Cappai, dedicato alle principali patologie dell’asino.

Il presidente di Aar Sardegna, Luciano Useli Bacchitta, manifesta «grande soddisfazione per come la manifestazione stia crescendo anno dopo anno. Sicuramente c’è ancora qualcosa da migliorare ma la presenza di quasi 50 animali è un indicatore di come gli allevatori gradiscano questo appuntamento».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata