Hanno abbandonato ovili e stalle per un giorno, per radunarsi davanti al palazzo del Consiglio regionale in via Roma a Cagliari con una sola richiesta: quella di non lasciarli morire di stenti.

Pastori e allevatori sono allo stremo a causa dei rincari di carburante e mangimi, ma ricevono assai di meno dall’Unione Europea come contributo economico per la propria attività.

Esistono misure di aiuto al mondo agropastorale che però è molto modesto in Sardegna, a causa di decisioni del ministero a Roma e della Regione a Cagliari. Spiega quali sono i problemi del comparto Fabio Pisu, componente del comitato spontaneo Pastori sardi: “Rivendicazioni anzitutto sulla Politica agricola comune da cui l’ovicaprino è totalmente escluso, con perdite intorno ai 36-40 euro a capo. La pastorizia con i rincari rischia di imboccare una strada senza ritorno”.

Il Consiglio regionale ha accolto le richieste avanzate dei pastori sardi. Senza incontrare difficoltà, gli allevatori hanno incassato un incontro con i capigruppo del Consiglio, ai quali rappresenteranno i loro problemi e le richieste per poterli risolvere.

Il mondo delle campagne è in subbuglio perché le difficoltà economiche sono molte, come spiega un allevatore, Gianuario Falchi.

