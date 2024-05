Domenica 5 maggio a Masullas è in programma l’incontro “Viviamo nella Plastic Era?”, un evento organizzato dal Centro di Educazione Ambientale (Ceas) del paese e inserito all’interno del progetto, ideato dallo stesso centro, “Plastic Era – Azioni per ridurre l’impatto della plastica”, per riflettere sull’impatto che la plastica ha sull’ambiente e sul territorio.

Dalle 18, negli spazi dell’ex Convento dei Frati Cappuccini, in piazza Convento, si parlerà della tematica delle plastiche ed economia circolare, delle azioni per ridurre l’impatto della plastica sull’ambiente. L’incontro sarà in compagnia del geologo Luigi Sanciu e dell’archeologa Anna Maria Ardu.

La partecipazione è gratuita e aperta a chiunque. Prima dell’incontro, inoltre, sarà possibile anche visitare il “GeoMuseo Monte Arci – Stefano Incani”. A seguire aperitivo con prodotti tipici locali negli accoglienti spazi del Chiostro.

