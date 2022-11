Sabato prossimo, a Villaurbana, appuntamento letterario all’insegna dell’identità. Alle 18, infatti, nei locali del Centro Socio-Culturale del paese ci sarà la presentazione del volume di memorialistica storica “Raccontando Villaurbana”, a cura di Silvia Zucca.

L’organizzazione della serata è a cura della Biblioteca di Sardegna di Cargeghe, che ha la consulenza scientifica del volume , e dell’Editoriale Documenta, che si occupa di editare il volume, in collaborazione con il Comune di Villaurbana.

Zucca, in occasione della presentazione, verrà affiancata da Rita Valentina Erdas, in rappresentanza della Biblioteca di Sardegna. Per l’autrice non è il primo lavoro effettuato sulla storia del paese.

Infatti, in passato si era occupata della stesura del libro “In Villaurbana”, una raccolta di fotografie e immagini sulla vita del paese. Stavolta, invece, Zucca si è occupata di raccogliere i racconti degli anziani di Villaurbana, riordinarli e organizzarli per argomento.

Nello specifico sono state raccolte 100 testimonianze di 62 informatori orali sulla vita del paese nei primi 50 anni del Novecento. Il volume si inserisce nella collana “Raccontando”.

