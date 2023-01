L’Università della terza Età di Villacidro ospita oggi (alle 17:30), all'Auditorium Santa Barbara, i quattro medici Roberto Demontis, Aldo Cinus, Augusto Marini e Mariano Staffa. Presenteranno il loro libro "Accabadora mito e realtà. Storia e reperti di un ritrovamento", edito da Isolapalma. Il saggio è vincitore ex aequo del premio Alziator di quest'anno insieme a “Ritratto di donna” di Cristian Mannu.

La discussione verterà sulla misteriosa figura femminile dell'accabadora in Sardegna, fra leggenda e realtà storica.

Indica il curatore del volume Gianfranco Tore, nella quarta di copertina: «Nel profondo del cuore non credo sia così importante sapere se nel nostro passato sia esistita una simile pratica o se ne sia sempre stato coltivato il mito. Quello che è certo, senza il men che minimo dubbio, è che per oltre venticinque secoli si è favoleggiato sull’esistenza di particolari figure che agevolavano la morte non per cattiveria o per trarne qualche vantaggio, ma solo per misericordiosa pietà al fine di abbreviare la sofferenza peri-mortale».

© Riproduzione riservata