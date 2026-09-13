Una lacuna nella conoscenza della storia locale che viene finalmente colmata con un’opera scientifica dedicata al paese e alla sua comunità. Si intitola “Villa San Pietro. Un paese e la sua Comunità” il volume curato da Marco Muresu, ricercatore dell’Università degli Studi di Cagliari, che per la prima volta propone una lettura complessiva della storia di Villa San Pietro, attraverso il contributo di studiosi ed esperti.

Il libro, promosso dal Comune di Villa San Pietro in collaborazione con la Proloco e l’editore AmicoLibro, raccoglie i contributi di numerosi docenti universitari, ricercatori e funzionari della Soprintendenza, restituendo un quadro articolato delle vicende storiche, archeologiche e culturali del territorio.

La presentazione è in programma venerdì 18 settembre alle 18, in piazza San Pietro, davanti al Palazzo Municipale. A intervenire saranno Rossana Martorelli, professoressa di Archeologia cristiana e medievale, e Chiara Pilo, funzionaria della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Un appuntamento rivolto alla cittadinanza e alle istituzioni, ma anche a tutti coloro che intendono conoscere più da vicino le radici e il patrimonio di Villa San Pietro. Un’occasione per riscoprire la storia del paese attraverso una ricerca rigorosa e multidisciplinare e per consegnare alla comunità uno strumento destinato a diventare un importante punto di riferimento per la conoscenza del territorio.

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