Il Comune di Porto Torres aderisce anche quest’anno all’evento culturale “Italia –Romanica - le giornate del 2026”, iniziativa che si svolgerà nel fine settimana del 10 e 11 ottobre, grazie al nulla osta di monsignor Salvatore Masia per la visita alla Basilica di San Gavino e la cooperativa Turris Bisleonis che gestisce le visite nella chiesa romanica. La manifestazione consentirà di rafforzare i processi di sviluppo locale, di promozione delle risorse del territorio comunale, di incrementare i flussi turistici e di sostenere il tessuto produttivo locale in special modo fra coloro che operano nell’ambito dei servizi correlati. Inoltre permetterà di avviare importanti attività di sperimentazione nell’ambito della auspicata cooperazione fra i Comuni soci della Fondazione e degli operatori che gestiscono a qualunque titolo i diversi monumenti presenti negli itinerari del Romanico Sardo. L’evento proposto dalla Fondazione “Sardegna Isola del Romanico“ consentirà altresì di valorizzare l'operato degli attori socio-culturali locali per coinvolgerli in un momento di condivisione e crescita in una azione di cittadinanza attiva, offrendo un'occasione di aggregazione sociale e partecipazione popolare, attraverso la riscoperta e condivisione dell'identità culturale con un evento collettivo.

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