Parte domani, 14 marzo, dal Liceo Scientifico di Macomer il tour nell’Isola dello spettacolo “Cirano… di Bergerac” della compagnia Teatro Instabile.

La proposta per le scuole secondarie di primo e secondo grado, si inserisce all’interno della XXXIX edizione della rassegna “Il Teatro va a scuola”. Conclusa il 28 febbraio la tournée de “Il bosco di carta”, spettacolo rivolto ai piccoli di due e cinque anni e ospitato nelle scuole dell’Infanzia di Paulilatino, Nurachi, Ghilarza, Marrubiu, Sedilo, Terralba, Arborea, Solarussa, Solanas, Oristano, Cuglieri e Siamanna.

La tournée di “Cirano… di Bergerac” toccherà Macomer il 14 e 15 marzo, Cuglieri il 16 marzo, Oristano il 17 e il 20 marzo. Nella stessa rassegna debutterà, il 21 aprile, lo spettacolo “Eleonora Regina d’Arborea”, in scena sino al 26 maggio nelle scuole primarie. Dal 16 maggio, verrà presentato un nuovo appuntamento per i più piccoli della scuola dell’Infanzia “Cappuccetto Rap”.

«l decentramento degli spettacoli fin nei più piccoli comuni dell’Isola contraddistingue da sempre l’attività della compagnia. Per il quarantennale impegno costantemente profuso in queste attività di diffusione del teatro fra le giovani generazioni», spiegano dal Teatro Instabile. Quest’ultimo è riconosciuto dal Ministero della Cultura sin dal 1982, come organismo professionale specializzato nel Teatro Ragazzi.

© Riproduzione riservata