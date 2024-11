Sessioni formative, dibattiti e momenti di esplorazione del territorio. Conto alla rovescia per il primo evento promosso dalla Fondazione Cammino Francescano in Sardegna dedicato alla valorizzazione del patrimonio francescano dell’isola e alla promozione di un modello di turismo culturale e religioso basato sulla sostenibilità e sulla connessione con le comunità locali.

La manifestazione si terrà a Laconi dal 28 al 30 novembre 2024 e riunirà esperti, istituzioni e operatori del settore per condividere strategie e buone pratiche, mettendo al centro i valori del francescanesimo. L’evento si articolerà in tre giornate ricche di appuntamenti.

Il 28 e il 29 novembre, Palazzo Aymerich ospiterà un percorso formativo rivolto ai referenti delle destinazioni che fanno parte della Rete dei Luoghi Francescani. Qui si approfondiranno tematiche come l'identità culturale, il marketing territoriale e le opportunità offerte dal turismo lento.

Le giornate comprenderanno anche un educational tour alla scoperta delle bellezze storiche e paesaggistiche di Laconi, guidato da esperti del settore.

Il momento culminante dell’evento sarà sabato 30 novembre, con una tavola rotonda presso il Cineteatro Fabrizio De Andrè. Moderata dal giornalista Paolo Matta, la sessione vedrà gli interventi di ospiti di rilievo come Padre Fabrizio Congiu, ideatore del Cammino Francescano, e Simone Frignani, autore del Cammino di San Benedetto, oltre a rappresentanti istituzionali e accademici.

Durante la giornata saranno presentati anche alcuni progetti importanti dello sviluppo turistico della Regione Sardegna, e quelli relativi alla promozione delle destinazioni e del Cammino che la stessa Fondazione prevede di realizzare nell’anno 2025.

Maria Ignazia Deidda, Presidente della Fondazione: «Con questa iniziativa la Fondazione Cammino Francescano in Sardegna intende avviare un percorso di crescita condiviso con le comunità locali, valorizzando il nostro patrimonio storico e spirituale. La nostra missione è rafforzare il legame tra tradizione e innovazione, promuovendo un turismo che sia rispettoso dell’ambiente e capace di generare benefici duraturi per i territori coinvolti».

Padre Fabrizio Congiu, vicepresidente della Fondazione e ideatore del Cammino, ha aggiunto: «Il Cammino Francescano non è un itinerario semplicemente turistico, ma un’esperienza profonda di spiritualità, immersi nella storia millenaria della Sardegna. Attraverso i luoghi francescani, il Cammino è un’occasione per uscire dai ritmi frenetici della quotidianità e, a passo lento, lasciarsi stupire dal creato, e per contemplare in silenzio la verità che è dentro se stessi».

