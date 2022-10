Uri ha un importante patrimonio archeologico medievale. Per questo l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Emanuele Dettori intende valorizzarlo.

Il Comune ha firmato una convenzione con il Dipartimento di Storia dell'Università di Sassari, rappresentato dalla Professoressa Valeria Panizza, per avviare delle indagini archeologiche sul Villaggio abbandonato di Bangios e sulla curia fortificata medievale dei Malaspina, definita un unicum per fortificazioni e contesto di edificazione.

"Una scommessa per la nostra Amministrazione che continua ad investire sulla riscoperta delle proprie radici puntando a valorizzare quanto il nostro territorio custodisce da secoli", ha dichiarato il primo cittadino.

"Un importante punto di partenza raggiunto - ha concluso Dettori - dopo tante interlocuzioni con l’Università Turritana in particolare modo con il professor Marco Milanese che sarà il direttore del progetto a cui va il nostro grazie per l’impegno profuso".

