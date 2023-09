Un viaggio in cinque stanze che ripercorre la lunga e premiata carriera del creativo Gavino Sanna. È stata inaugurata la mostra personale dell’artista di Porto Torres, pubblicitario, scrittore, imprenditore, critico d’arte. Nelle sale espositive del complesso culturale Lo Quarter sarà possibile visitare l’esposizione dal titolo “Una Vita”.

«Alghero è una città che mi ha sempre voluto bene. E questo è il mio regalo di un affetto particolare. Spero di continuare ancora a riabbracciare tutti ed essere felice come lo sono oggi», ha detto Gavino Sanna durante il taglio del nastro, alla presenza del sindaco Mario Conoci, del presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu e dell’assessora Giovanna Caria. Un appuntamento imperdibile, realizzato nell'ambito del progetto finanziato dal Ministero dell'Interno "Alghero Experience - Un patrimonio da raccontare". Dalle campagne pubblicitarie e sociali sulla Sardegna a quelle nazionali e internazionali, passando per le celebri caricature e gli iconici disegni. Un’esposizione unica per ammirare l’evoluzione della comunicazione negli anni e capire come la pubblicità può essere un’arte.

L'esposizione (foto Fiori)

«Il rapporto di Gavino Sanna con la sua terra, la sua Sardegna, con Alghero è prima di tutto il frutto dell'immenso affetto e radicamento, che va ben oltre la sua indiscussa bravura e grande fama», le parole del sindaco Conoci, annunciando che proporrà al Consiglio comunale il conferimento della cittadinanza onoraria all’illustre pubblicitario. L'esposizione è visitabile gratuitamente tutti i giorni dalle 17 alle 20 (dal 2 ottobre apertura il venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle 19).





