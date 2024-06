Attualmente sul mercato non sono presenti sistemi di sferificazione “Made in Italy” in grado di contenere matrici liquide idrofobiche, come l'olio extravergine d’oliva, e matrici liquide idroalcoliche, come le bevande alcoliche. Il sistema è stato messo a punto dai ricercatori del Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari.

L'ateneo sassarese, all'interno del progetto IDOLI (Innovation in Dairy and OLive Industry - Programma di ricerca e sviluppo della Regione Sardegna,) ha ottenuto il brevetto nazionale e internazionale per invenzione industriale, attraverso lo studio e la realizzazione di un metodo innovativo di una sfera edibile contenente una matrice liquida.

Il lavoro è stato portato avanti dall'equipe formata dalla Dr.ssa Maria Grazia Farbo PhD, Dr.ssa Elisabetta Avitabile PhD e Dr. Roberto Cabizza PhD RTD/A, sotto la guida del Prof. Costantino Fadda della sezione di Tecnologie Alimentari del Dipartimento di Agraria.

Due anni dopo l’ottenimento del brevetto per invenzione industriale in Italia, la domanda di brevetto è stata estesa in campo internazionale.

L’invenzione vuole dare due risposte al mercato, la prima di natura tecnica, legata al processo di produzione, la seconda di natura alimentare, contenendo delle matrici liquide senza alterarne le caratteristiche. Potrà anche essere fruibile dal settore chimico e farmaceutico.

