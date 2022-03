Una nuova panchina rossa è stata installata questa mattina al parco di Terramaini. Presenti all’inaugurazione l’assessore alle Pari Opportunità, Rita Dedola, e l'assessore al Verde pubblico, Giorgio Angius.

Il simbolo contro la violenza di genere è stato posizionato nei pressi del primo ingresso di via Vesalio con l'obiettivo di rappresentare un monito e sensibilizzare la collettività sul problema dei femminicidi. Ma anche per divulgare il numero di emergenza, l’1522, al quale tutte le donne che subiscono maltrattamenti possono rivolgersi per chiedere aiuto.

L'iniziativa, subito sposata dal Comune di Cagliari, è stata fortemente voluta dal Rotary Club Cagliari Sud che ha partecipato alla cerimonia con la presidentessa Alessandra Maccioni. Presenti al momento della rimozione della copertura sulla panchina, i rappresentanti dell'Azienda "Nuova ICOM srl" che ha realizzato e donato al Rotary e alla città la struttura.

