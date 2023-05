Una mostra fotografica, una serie di conferenze nelle scuole e la raccolta fondi per la realizzazione di una statua.

Non si ferma l'impegno dell’Associazione Aps Tore Burruni, che ha l'obiettivo di tenere vivo il ricordo e gli insegnamenti del grande campione di pugile algherese scomparso nel 2004, un grande dello sport che per anni ha tenuto alto il prestigio di Alghero e della Sardegna. Uno dei progetti riguarda proprio la realizzazione di una statua per la quale è stata già promossa una raccolta fondi. Ma non solo.

Nel mese di aprile l’associazione presieduta da Carlo Branca con il figlio del campione, Gianfranco Burruni, ha organizzato una serie di conferenze nelle scuole superiori cittadine, arricchite di foto e filmati che ripercorrono la carriera sportiva dell’illustre concittadino algherese.

Sabato, invece, verrà inaugurata una mostra fotografica nella Torre Sulis visitabile per tutto il fine settimana (sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21 - domenica solo nel pomeriggio). Ci sarà la possibilità di ascoltare “La favola di Tore Burruni, il piccolo pugile Algherese, che fece grande l’Italia”. Durante gli orari di apertura della mostra sarà allestito un banchetto dedicato alla iniziativa di raccolta fondi “Una statua per Tore”, dove chi vorrà potrà contribuire con una donazione.





