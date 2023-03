Dalle pioniere della racchetta alle campionesse della pallacanestro e di pallavolo che andarono in nazionale, alle fuoriclasse di calcio e pallamano che hanno vinto scudetti e coppe nazionali, partecipando pure alle coppe europee. Sassari è stata ed è città di sport al femminile.

Lo racconterà il giornalista Andrea Sini nella giornata dedicata alle donne, l'8 marzo alle 19, nella Biblioteca Popolare dello Sport, in via Turritana 76B, con la collaborazione dell’associazione Memoria Storica Torresina.

Attraverso la storia di 10 grandi donne verrà ripercorso un secolo di sport in rosa. C'è solo l'imbarazzo della scelta per una città che ha dato i natali alle nazionali di basket Nunzia e Roberta Serradimigni, alle azzurre di pallamano Barbara Tetti, Marcella Bazzoni e Luana Pistelli, giusto per citarne qualcuna. Senza dimenticare la nidiata di sassaresi che ha vinto scudetti e coppe nazionali nel calcio: da Rossella Soriga a Sara Casu, da Manuela Tesse a Damiana Deiana. E poi Rosanna Baiardo, con oltre cento presenze in azzurro.

Si tratta del secondo appuntamento in programma nella Biblioteca Popolare dello Sport, che ha aperto il 2023 con la presentazione del libro di Natali Shaheen “Un calcio ai pregiudizi – dalla Palestina alla Sardegna dribblando ogni ostacolo”.

L’ingresso è gratuito, come tutte le iniziative organizzate dal Memoria Storica Torresina e Biblioteca Popolare dello Sport.

