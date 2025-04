Il lungo fine settimana (da giovedì a domenica) propone a Sassari e Caprera due giornate di apertura straordinaria per chi vuole immergersi nella cultura e nella storia. I Musei della Direzione Regionale saranno aperti sia per la Festa dei Lavoratori del 1° maggio, sia domenica, che come prima domenica del mese consente l'ingresso gratuito.

Il Museo “G.A. Sanna” di Sassari con il nuovo allestimento e la sua storia che racconta l'isola dalla Preistoria, e dall’Età nuragica, ai periodi fenicio-punico e romano sarà aperta di mattina dalle 9 alle 13.45.

Giornate intere (dalle 9 alle 19.30) per la Pinacoteca nazionale, sempre a Sassari, dove all'interno della più consistente quadreria della Sardegna si potrà visitare la mostra dedicata alle storie di alcuni artisti dell’epoca fascista, dal titolo: “Propaganda. Immagini e parole del regime”. In esposizione pure due opereintitolate “Festa campestre”, realizzate da Giovanni Marghinotti (1861) e Stanis Dessy (1938), che documentano il perdurare della tradizione e l’amore per questa forma di divertimento collettivo.

A Caprera il Compendio Garibaldino si potranno scoprire tanti dettagli della vita dell'eroe dei due Mondi nelle giornate di giovedì e domenica con apertura dalle 8.30 alle 19.30. Il Memoriale Giuseppe Garibaldi apre invece dalle 13.45 alle 19.15.

