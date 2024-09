Torna ad Alghero il Forum nazionale sull’editoria “Tutti i libri del mondo” in programma il 26 e 27 settembre tra l’Hotel Catalunya e la Fondazione Alghero.

L’evento riunisce i rappresentanti di ADEI, l’Associazione italiana degli editori indipendenti, e delle associazioni territoriali di settore. L’appuntamento sarà l’occasione per un confronto e uno scambio diretto tra gli organismi regionali presenti in tutta Italia che da ormai da tempo hanno deciso di avviare un percorso comune. In particolare, si discuterà delle direttive nazionali e regionali adottate in sostegno alle attività delle case editrici, alla partecipazione alle fiere e manifestazioni editoriali di rilevanza nazionale e internazionale. Lo scopo della riflessione è quello di favorire una maggiore coesione territoriale tra gli editori e sviluppare un quadro normativo interregionale che possa perfezionare i futuri auspicabili interventi del Governo e delle Regioni sulle politiche editoriali.

L’incontro – organizzato da ADEI e AES, Associazione degli editori sardi nell’ambito del Festival “Mediterranea. Culture. Scambi. Passaggi” – sarà diviso in due parti.

Giovedì 26 settembre dalle 17,30 all’Hotel Catalunya è prevista la tavola rotonda “Politiche editoriali in Italia in campo nazionale e regionale: norme di settore, linee di intervento e azioni”. Parteciperanno il presidente di ADEI Andrea Palombi, la presidente AES Simonetta Castia, il consigliere ADEI sulle politiche regionali e territoriali Alberto D’Angelo, la presidente Editori veneti Chiara Finesso, il consigliere dell’Associazione editori Friuli Venezia Giulia Martina Kafol, il presidente di Edi.Marca-Associazione editori marchigiani Mauro Garbuglia, il presidente dell’Associazione editori pugliesi Livio Muci e il presidente dell’Associazione siciliana editori Salvatore Granata.

La mattina di venerdì 27 settembre, dalle 9,30, la sala conferenze della Fondazione Alghero ospiterà il workshop operativo in cui i rappresentanti trarranno le conclusioni della tavola rotonda, formulando le proposte degli editori nei confronti delle istituzioni per programmare le azioni da intraprendere per il futuro del comparto.

Il Festival “Mediterranea. Culture. Scambi. Passaggi”, al cui interno è inserito il Forum, prosegue inoltre con le sue attività di promozione della lettura. Mercoledì 25 settembre alle 18,30 la libreria Cyrano in via Vittorio Emanuele II 11 ad Alghero ospita la presentazione del libro Verso Caprera. Sulle tracce di Garibaldi di Gordon Pincott (Paolo Sorba editore). All’incontro con l’autore parteciperanno Gian Luca Moro, coordinatore dei Musei Garibaldini e Massimiliano Fois, direttore del MASE. L’evento è in collaborazione con i Musei Garibaldini e l’Istituto internazionale di studi “Giuseppe Garibaldi”.

La settimana successiva il Festival ospiterà l’autore Sante Bandirali che il 1° ottobre alla libreria Koiné di Sassari in via Roma 137, partner dell’iniziativa, e il 2 ottobre alla libreria partner Cyrano di Alghero presenterà il suo primo romanzo, Papiro, edito da Marcos y Marcos nel maggio scorso. A Sassari l’autore dialogherà con Lorena Piras, ad Alghero con Raffaele Sari. La mattina del 2 ottobre alle 11, inoltre, al Teatro Astra di Sassari Bandirali replicherà il reading-spettacolo Un talento splendente - Omaggio a Siobhan Dowd(uovonero edizioni), in collaborazione con la Compagnia teatrale La botte e il cilindro. L’evento è rivolto agli studenti dai 12 anni in su. Sante Bandirali, traduttore e autore, ha vinto, tra gli altri, il Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020 per la traduzione del romanzo Una per i Murphy di Lynda Mullaly Hunt.





© Riproduzione riservata