Lavori in dirittura di arrivo al museo Antiquarium Turritano di Porto Torres che aprirà le porte ai visitatori il prossimo mese di luglio.

Dal 2019 l’edificio è chiuso al pubblico in quanto oggetto di ristrutturazione e di efficientamento energetico, lavori di riallestimento a singhiozzo a causa della pandemia.

Nel frattempo in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, domani 18 giugno, in collaborazione con la scuola di specializzazione del Politecnico di Torino, si terranno attività didattiche per gli stessi studenti dell’Istituto di formazione. In particolare nel corso della mattina sarà visitata la Basilica millenaria di San Gavino, con una lezione sul romanico restaurato e la simulazione di una campagna georadar.

Nel pomeriggio sarà effettuata la visita dell’area archeologica di Porto Torres, adiacente al museo Antiquarium, con illustrazione delle attività di manutenzione condotte dalla squadra Ales sotto il coordinamento della Soprintendenza di Sassari e Nuoro. Si tratta di un evento diretto a promuovere il patrimonio culturale e far conoscere il lavoro dell’archeologo attraverso conferenze, spettacoli, laboratori didattici e visite guidate a cantieri di scavo.



© Riproduzione riservata