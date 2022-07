Dopo Porto Torres e Alghero, il Festival del Turismo itinerante approda a Sorso.

La due giorni internazionale proposta dall'associazione di promozione sociale Camperisti Torres con un nutrito partenariato pubblico e privato esalta il turismo itinerante (non solo in camper) e le attività ludico sportive all'aria aperta. Anche la scelta della data (1 e 2 ottobre) è strategica per una proposta che vuole allungare la stagione, ancora troppo legata ai flussi marino-balneari. Del resto proprio a ottobre si concentra quasi un decimo dei 65mila camperisti che sono arrivati sino al 2019 e il dato quest'anno potrebbe anche essere in aumento.

Il festival è stato presentato questa mattina nella Camera di Commercio perché l'evento è inserito nel cartellone di "Salude & Trigu”. Rosario Musmeci, presidente dell'associazione Camperisti Torres: “Il festival è patrimonio comune di tutti quelli che si spendono per organizzarlo. Quest'anno il focus è dedicato al turismo enogastronomico che è leva fondamentale per ampliare il turismo”.

Sarà una due giorni intensa dedicata al cicloturismo, alle passeggiate a cavallo, ai laboratori dei giochi tradizionali sardi e ai percorsi in kayak e alle visite ai siti di cultura di Sorso, dal Palazzo Baronale al santuario di Noli Me Tollere. Non mancheranno convegni ed eventi musicali.

Da oggi sul sito si possono già prenotare le attività preferite offerte dal festival.

