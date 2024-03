Le bellezze naturali, archeologiche e culturali di un territorio che rappresenta il cuore antico della Sardegna promosse e valorizzate davanti agli occhi di tutto il mondo. È questo l’obiettivo che i sindaci dell’Unione dei comuni della Trexenta si sono prefissati dando vita, per il triennio 2022-2024, al progetto “Trexenta Experience”, protagonista del Salone dell’archeologia e del turismo culturale “TourismA” tenuto nel Palazzo dei Congressi di Firenze. Durante la manifestazione i numerosi visitatori presenti hanno avuto modo di apprendere curiosità e informazioni sui servizi e i siti archeologici, immergendosi nelle bellezze di quei luoghi senza tempo.

I rappresentanti istituzionali e le figure professionali del territorio hanno potuto illustrare il lavoro svolto nei primi due anni e preannunciare gli appuntamenti che avranno luogo nel 2024 nel corso della conferenza “Il turismo archeologico diventa esperienziale”, coordinata da Daniela Deidda. L’occasione è stata colta anche per parlare del “Premio Luigi Crespellani”, il riconoscimento pubblico attribuito a quegli enti locali che si sono distinti per innovazione organizzativa e collaborazione tra enti, componenti della società civile e territori regionali, con interventi di eccellenza nelle diversità dei territori, e che ha visto l’Unione della Trexenta aggiudicarsi il secondo posto.

«Il progetto nasce su iniziativa dell’Unione dei Comuni per promuovere l’intera Trexenta come unica destinazione turistica – ha detto la sindaca di Ortacesus Maria Carmela Lecca –; in questo modo è possibile valorizzare un’area vasta offrendo ai visitatori un ricco e variegato pacchetto turistico, attraverso gli itinerari dei paesi dell’intero territorio». Trexenta Experience costituisce una rete di promozione territoriale che, in due anni ricchi di progetti e iniziative, ha consentito la riscoperta di tesori della zona per tanto tempo trascurati. «Abbiamo portato la Trexenta nella sua interezza e nella sua bellezza», ha affermato con entusiasmo Antonello Perra, sindaco di Siurgus Donigala, anche lui intervenuto al TourismA.

