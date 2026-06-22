I segni zodiacali e le stelle mistiche dipinte sul corpo della modella. Con l'opera “Dal caos al cosmo” Antonella Malvasio ha vinto a Parigi il French Bodypainting Award 2026 nella categoria Pittura Classica (pennello/spugna), davanti ad ariste provenienti da Francia, Belgio e Corea del Sud.

Un team sardo-piemontese, visto che Antonella Malvasio è nata a Ivrea ma da oltre 20 anni è sassarese d'adozione, mentre è di Cagliari Daniela Murgia, assistente e figura chiave in gara. La modella Erica Bertolina è valtellinese.

L'opera ha richiesto mesi di studio e decine di ore di prove pratiche, rese possibili grazie alla generosità di diverse modelle sassaresi che si sono prestate volontariamente a posare per i test preparatori. Il severo regolamento internazionale prevedeva sei ore come tempo limite per la realizzazione dell'opera sul corpo della modella.

La Giuria Internazionale ha assegnato la medaglia d'oro valutando l'opera secondo tre parametri: l'eccellenza della tecnica pittorica, l'armonia della composizione visiva, e la coerenza ed interpretazione del tema assegnato.

Antonella Malvasio è celebre in Sardegna non solo per gli eventi, ma anche per il Belly Painting, la delicata arte di dipingere i pancioni delle mamme in dolce attesa. Il suo palmarès vanta la vittoria al Campionato Italiano (amatori) nel 2023, due 4° posti ai Mondiali di Face Painting (2024 e 2025). Una bacheca che si amplia ora con l'oro al Frenc Bodypainting Award.

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