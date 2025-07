Sono 18 i professionisti e professioniste del settore zootecnico che hanno completato il percorso nel Master di II livello in Gestione, Sostenibilità dell'Allevamento e Benessere Animale – Gesaben, promosso dall’Università degli Studi di Sassari.

La cerimonia di consegna delle pergamene si è tenuta nel Palazzo Segni del Dipartimento di Agraria. Il Master Gesaben ha approfondito i temi più attuali della produzione animale: tecnologie avanzate, sostenibilità ambientale, benessere animale, sicurezza alimentare, etica e gestione dell’antimicrobicoresistenza.

Particolare attenzione è stata dedicata all’utilizzo di Classyfarm, sistema del Ministero della Salute per il monitoraggio degli allevamenti, in un’ottica One Health che integra la salute animale, umana e ambientale.

«Oggi l’allevamento sostenibile non può prescindere da figure professionali capaci di leggere e affrontare i problemi con una visione integrata – ha sottolineato la direttrice del Master, Maria Grazia Cappai –. Il successo di questa prima edizione ci spinge a guardare già alla prossima, con un’offerta formativa ancora più orientata all’innovazione e alla sostenibilità».

All’evento hanno preso parte il Rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti, il Direttore del Dipartimento di Agraria Ignazio Floris, il Prorettore alla Didattica Pietro Pulina e il Prorettore alla Ricerca Giuseppe Pulina. Presenti anche due autorevoli voci del panorama nazionale: Vincenzo Ugo Santucci, Direttore dell’Ufficio 6 del Ministero della Salute, e Gianfranco Brambilla, Dirigente di Ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità.

