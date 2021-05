"Chi cercherà sul vocabolario online della Treccani la voce 'donna' da oggi non troverà più tra i sinonimi parole offensive quali 'cagna'. No non è la trama di un film distopico, ma la realtà italiana. Il cambiamento dell'Enciclopedia italiana è stato sollecitato da un dibattito tra un gruppo di attiviste e la direttrice stessa del vocabolario Treccani ospitato sulle pagine dello stesso quotidiano".

Lo ha reso noto con un comunicato la deputata Rossella Muroni, capogruppo alla Camera di FacciamoECO - Federazione dei verdi.

"Possiamo plaudire alla prima volta di una donna alla guida del Cnr o alla guida dei servizi segreti, fare sinceri auguri di buon lavoro alla Carrozza e alla Belloni, ma è evidente che è ancora lunga la strada per raggiungere la parità di genere nel nostro Paese e che questa sfida passa dall'educazione e da un cambiamento culturale. Per fare qualche passo avanti nella giusta direzione sarebbe importante, come chiede l'alleanza 'Donne per la salvezza', prevedere misure più ampie e incisive a favore delle donne nel Pnrr. Un altro punto del Piano da migliorare e per cui non mancherà l'impegno di FacciamoECO", conclude.

