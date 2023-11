"Cosa c’è di più bello - Parole e accordi di Gavinuccio Canu" è l'evento dedicato alla cultura musicale per ricordare il musicista sassarese Gavinuccio Canu, scomparso due anni fa. Tre serate a Sassari, il 17 e il 18 novembre e il 25 novembre 2023, organizzate dall'omonima associazione.

Si parte domani alle 19 nel Centro Culturale Arci - Il Colombre, in via Carso 28- 30, con la presentazione del libro fotografico Epicles, progetto a lungo termine Anima Mundi, del fotografo Paolo Sanna, La serata si svilupperà con un talk che, partendo dalle visioni artistiche dell'autore passerà in rassegna i contesti e movimenti musicali suburbani che hanno interessato e interessano il contesto isolano, un dibattito che prende in esame l'arte, la musica e il loro rapporto nel tempo; con i contributi di Antonio Canu giornalista e musicologo, Maria Paola Dettori direttrice della Pinacoteca Nazionale di Sassari, Barbara Vargiu operatrice culturale e direttrice artistica delle Ragazze Terribili. (Ingresso gratuito)

Sabato alle 20 3 e il sabato successivo, 25 novembre, sempre al circolo di via Carso, concertone con 16 artisti (8 a serata): Alessandro Carta, Gianfranco Cossu, Marco Falchi, Federico Marras Perantoni, Gianfranco Mura, Federico Murzi, Giovanni Vargiu, Giuseppe Bulla, Maurizio Casu, Claudia Crabuzza, Carlo Doneddu, Silvia Pilia, Stefano Sotgiu, Luca Usai, Alessandro Doro, Gavino Riva.

Sempre sabato 25 novembrema alle 17.30 nella Pinacoteca Nazionale di Sassariconcerto di Ippio Payo, alter ego del chitarrista di Monaco Josip Pavlov, musicista, compositore e membro di band come Majmoon, Das Weiße Pferd, The Grexits, Zwinkelman o NAQ.

