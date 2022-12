Appuntamento lunedì 12 dicembre a Cagliari, negli spazi della Sala Anfiteatro in via Roma, dalle 9.30 alle 13, per i primi Sardinia Innovation Awards con i protagonisti isolani dell'innovazione, della ricerca, delle istituzioni e delle startup.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione e sostenuta dagli Uffici del Parlamento Europeo, è promossa dall’ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori - la prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione.

Interverranno l’assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, Andreina Farris, i rappresentanti della Direzione generale dell'innovazione e Sicurezza IT della Regione Sardegna, del CRS4, del DASS (Distretto aerospaziale della Sardegna), di Sardegna Ricerche e i delegati accademici dell’Università di Cagliari e Sassari.

Dal mondo startup la testimonianza di Bithiatec con la sua Ceo, dott.ssa Beatrice Canetto.

