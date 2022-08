Dopo due anni di stop causato dalla pandemia da Covid-19, ritorna la 22esima edizione di “Autunno in Barbagia”.

Ritorno alla normalità, dunque, per la manifestazione organizzata e promossa da Regione, Camera di Commercio di Nuoro e Azienda Speciale ASPEN, e che vede coinvolti 32 Comuni dell’entroterra della Sardegna in un percorso tra tradizioni, cultura e gastronomia.

“Una bella boccata d’ossigeno per tutto l’entroterra. Per i nostri territori forse più genuini”, le parole dell’assessore al Turismo, Gianni Chessa.

”Punto molto sulle tradizioni e credo che la Sardegna debba ripartire, e lo dico sempre, da chi eravamo e chi siamo”, prosegue Chessa. “Tradizioni e cultura. Il turista quando viaggia vuole vivere una esperienza di vita locale, quella vera e autentica. Buon cibo, tradizioni e cultura. La Sardegna può e deve regalare un sogno perché noi siamo in grado di regalare emozioni a chi viene da fuori. Questa iniziativa poi fa conoscere ai sardi una terra vera, perché molti sardi non conoscono la Sardegna. Molti non lo sanno che esiste una realtà diversa che deve essere vissuta e goduta appieno attraverso queste manifestazioni. Bisogna saperle promuovere e fare sistema in modo da far conoscere l’interno della nostra splendida Isola”.

Sono 32, dunque, i comuni “che da settembre a dicembre si dividono una tappa di questa bellissima iniziativa di successo che dura da anni e che purtroppo si era bloccata per la pandemia”, prosegue Chessa. “Ora diamo la possibilità ai turisti, anche nei mesi di spalla, di poter godere delle bellezze e dell’accoglienza della Barbagia e dei sardi, che è unica. Quest’anno sarà da record per quanto riguarda gli arrivi. I dati di luglio che son ben superiori del 10 per cento. L’importante che si riparta, che riparta l’economia legata al turismo. I dati sono oltre le nostre aspettative”.

L’iniziativa nasce con l’intento di promuovere il territorio, le sue eccellenze produttive e gli usi e i costumi locali che si rinnovano nei luoghi della tradizione.

La nuova edizione di “Autunno in Barbagia” comincerà il 3 e 4 settembre con la tappa di Bitti, che apre la kermesse con un obiettivo preciso: far rivivere la manifestazione, dopo anni di paura e incertezza.

