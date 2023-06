Via libera al progetto “Cultura e tradizioni: Destinazione Sorso” e la Mostra etnografica dedicata all’abito tradizionale del paese della Romangia.

Al Palazzo Baronale sono stati l’assessore al Turismo e alla Cultura Federico Basciu e la curatrice della mostra Vanna Pina Delogu a illustrare le due iniziative. Il progetto “Cultura e tradizioni: Destinazione Sorso” è nato da un'idea dell'amministrazione comunale e finanziato in parte dalla Fondazione di Sardegna.

Una iniziativa che mette insieme cultura e tradizioni, identità e ambiente con una serie articolata di opere destinata a rimanere in modo permanente alla fruizione della comunità e dei turisti. Un percorso alla scoperta del territorio attraverso nuove forme di offerta turistica allargata a tutto l’arco dell’anno, stimolo alla rinascita dei luoghi, alla valorizzazione delle produzioni e del prezioso patrimonio storico-culturale per promuovere Sorso come meta turistica anche fuori dall’isola.

«È un progetto al quale questa Amministrazione tiene in modo particolare - ha sottolineato l’assessore al Turismo e alla Cultura Federico Basciu - perché diverso dal classico evento che ha un inizio e una fine sebbene spesso ripetuto negli anni». Destinazione Sorso vuole costituire un attrattore turistico, esperienziale, di condivisione e di conoscenza del territorio e della cultura locali con il coinvolgimento del comparto turistico e dell‘accoglienza e di tutto il tessuto produttivo e sociale.

«L’amministrazione comunale - afferma il sindaco Fabrizio Demelas - sta lavorando costantemente alla valorizzazione dell’identità della nostra Città, del suo territorio e delle sue tradizioni».

Un altro progetto particolarmente apprezzato è la mostra etnografica “Sulle ali della tradizione” , inaugurata nei giorni scorsi accompagna il visitatore nelle antiche sale del Palazzo Baronale che ospitano preziosi abiti della tradizione di Sorso.

© Riproduzione riservata