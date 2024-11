Santa Teresa Gallura si prepara a tornare al centro della scena culturale: oggi è partito ufficialmente il conto alla rovescia per “Il Mare d’inverno”, la sessione invernale di “Ligghjendi”, il festival letterario della Gallura, che da giovedì a domenica proporrà incontri con autori, tavole tematiche ed eventi per i più giovani.

Tra gli appuntamenti più attesi della kermesse diretta da Flavio Soriga, in collaborazione con Cooltour Gallura, spiccano quelli con Sandro Veronesi e Gabriella Genisi, ma a rompere gli indugi giovedì, nella location del Nuovo centro di aggregazione “La funtana” di Santa Teresa Gallura, sarà Francesca Diotallevi: a partire dalle 18, l’autrice del romanzo “L’ultimo mago” dialogherà con la giornalista Rai Simona Desole ripercorrendo la trama del suo romanzo e quella della sua carriera.

Seguirà alle 19.30 Diego De Silva: lo scrittore, regista e sceneggiatore napoletano presenterà “I titoli di coda di una vita insieme” insieme al giornalista Mario Mossa. Tra gli eventi collaterali, alle 19 l’associazione culturale Ventu d’Agliola presenterà l’abito tradizionale di Santa Teresa Gallura.

Venerdì, dalle 17.30, sarà invece la volta di Yari Selvetella, che insieme a Grazia Gotti presenterà “Grande festa al semaforo” per bambini dai 7 anni, mentre alle 18.30 l’autrice di “Alla lettera L. Libri e librerie” approfondirà con Flavio Soriga il mondo della lettura per ragazzi. In chiusura (19.30) Matteo B. Bianchi presenterà il suo ultimo libro “La vita di chi resta”: dialogherà con lo scrittore e autore televisivo milanese Nicola Muscas.

Sabato alle 17 spazio a Beatrice Masini e all’incontro con Alice Bigli, autrice di “Leggere piano, forte, fortissimo” per bambini dai 12 anni. Alle 18 Paolo Ardovino si confronterà con Piero Dorfles sulla sua ultima opera “Chiassovezzano”, dunque alle 19 Davide Toffolo, frontman dei “Tre allegri ragazzi morti”, racconterà la sua carriera da fumettista. Infine, alle 20 Lorenzo Pavolini dialogherà col due volte vincitore del Premio Strega Sandro Veronesi, autore di “Settembre nero”.

Gran finale domenica 1 dicembre. Apre alle 18 l’appuntamento con l’archeologa Gabriella Gasperetti, la giornalista Antonella Brianda e Beatrice Masini, autrice di “Una casa fuori dal tempo” per bambini dai 10 anni: all’evento parteciperà il gruppo di lettura dei piccoli lettori. Quindi, alle 19 l’incontro tra Mauro Pusceddu e Gabriella Genisi e il suo “Giochi di ruolo”, spin-off della fortunata serie delle Indagini di Lolita Lobosco.

Da segnalare venerdì e sabato presso la Mediateca Comunale il laboratorio di illustrazione a cura di Riccardo Atzeni per bambine, bambini e adulti.

