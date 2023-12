Time in Jazz sbarca a Roma per partecipare a Take Five, la rassegna in programma da domani a domenica alla Casa del Jazz, che mette in vetrina i progetti originali dei Centri di Produzione Musica dedicati al jazz nati lo scorso anno con il sostegno del Ministero della Cultura.

Ogni centro, e fra gli altri anche Insulae Lab, quello coordinato dall'associazione Time in Jazz di Berchidda presieduta e diretta da Paolo Fresu, presenterà in concerto due progetti scelti fra quelli varati nel corso dell'anno che sta per chiudersi.

Time in Jazz porta Piano Island #02, con il siciliano Seby Burgio (tastiere, elettronica) e il sardo Alessandro Di Liberto (pianoforte), con appuntamento sul palco della Casa del Jazz domani alle 19.30.

Sabato 16 alle 21.30 è invece in programma il Me'ta Quartet Reloaded di Antonello Salis (pianoforte e fisarmonica), Sandro Satta (sax), Riccardo Lay (contrabbasso) e Fabrizio Sferra (batteria).



La trasferta romana sarà poi anche l'occasione per presentare "Time in Jazz. L'estate del 2022", il libro fotografico di Fabio Lovino che racconta per immagini l'edizione dell'anno scorso, la numero trentacinque, del festival Time in Jazz. Nome di primo piano della fotografia musicale e non solo, con un ampio portfolio di ritratti di musicisti, attori e registi italiani e internazionali, più di centotrenta copertine di famosi magazine nazionali ed esteri, Fabio Lovino ha girato i luoghi del festival catturandone i volti, le emozioni e le suggestioni per trasformarli negli scatti raccolti in questa pubblicazione edita dalla romana Postcart.



Il libro di Lovino verrà presentato domani alle 17 nella biblioteca della Casa del Jazz. Poi, dalle 19.30, spazio alla musica di Seby Burgio e Alessandro Di Liberto.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata