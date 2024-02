Il The Times, uno dei più antichi (la fondazione risale al XVIII secolo) e prestigiosi quotidiani britannici, celebra le bellezze di Cagliari.

E, in un articolo dedicato ai viaggi, invita i suoi lettori a visitare quella che viene definita una «magica città italiana senza folla e dove fa caldo anche d'inverno».

«Il capoluogo sardo – scrive il reporter Alex Sakalis - esercita ancora un potente incantesimo su chi lo visita. Il centro storico, con i suoi palazzi fatiscenti e le scoraggianti fortificazioni pisane, è perfetto per una passeggiata romantica, con viste elevate sulla città e sulla sua rete di lagune (e se sei fortunato, potresti persino vedere i fenicotteri volare). Aggiungete – prosegue l’articolo – un miscuglio di chiese barocche, case in stile liberty, spiagge sabbiose e una cucina eccentrica, unica in Sardegna, e il risultato netto è una sorta di altro mondo mediterraneo, stranamente familiare e assolutamente unico, adatto a coloro che cercano una vacanza invernale».

Il pezzo del The Times consiglia anche cosa visitare nel capoluogo durante una due giorni di turismo: il quartiere di Castello, l’Exma, lo Stagno di Molentargius, Sa Manifattura e, naturalmente, tra le cose da non perdere viene anche citata la spiaggia del Poetto, per una «pausa di sole per coloro che desiderano qualcosa di diverso dalla tradizionale città italiana».

